Großes Interesse am Nachtlauf durch Linz

Die Voranmeldungen liegen mit 1421 Aktiven über den Erwartungen, die Wetteraussichten sind gut und die Veranstalter sind entsprechend optimistisch, dass der Sparkasse City Night Run heute ab 20.30 Uhr wieder zu einem besonderen Laufereignis werden wird.

"Sonne am Tag, kein Niederschlag bringen trotz noch gedämpfter Temperaturen ideales Laufwetter", sagt Veranstalter Ewald Tröbinger (ASKÖ Tri Run). Die Freude über den regen Zulauf ist insofern groß, als damit nicht gerechnet worden war. Es sei durchaus möglich, dass die Marke von 1500 Läuferinnen und Läufern heute noch erreicht werden könnte. Nachmelden können sich kurzentschlossene Sportler heute noch von 16 bis 19 Uhr in der Linzerie am Taubenmarkt.

Der City Night Run bremst von etwa 20.30 bis 21.15 Uhr die Straßenbahnlinien 1, 2, 3 und 4 aus. Betroffen ist der Abschnitt Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße beziehungsweise Landgutstraße, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Die Busse der Linien 12, 17, 19, 26, 27, 45 und 46 werden umgeleitet. Infos zum Lauf unter www.linzercitynightrun.com