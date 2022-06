Großer Auftritt der Musikschule Linz

Los geht es mit dem Open Air der Musikschule im Musikpavillon, bei dem Bumba Bossa, Chor United Voices, Kosi-Oman-Band und das Jugendorchester der Musikschule zu erleben sind. Der Eintritt ist frei.

Ab 19.30 Uhr steht dann das Chor- und Orchesterkonzert im Brucknerhaus auf dem Programm. Unter dem Titel "Music was my first love" werden Werke von Bach, Beethoven, Copland, Queen, Procol Harum oder Willi Resetarits aufgeführt. Die musikalische Gesamtleitung hat Ingo Ingensand. Karten in der Musikschule sowie an der Abendkasse im Brucknerhaus.