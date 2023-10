Großeinsatz in Linz: Lastwagen kollidierte mit Straßenbahn

Rotes Kreuz, Samariterbund, Berufsfeuerwehr und Polizei rückten am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz an der Wiener Straße aus. Ein Lastwagen war zwischen Bulgariplatz und WIFI auf der Höhe Wiener Straße 97 mit einer Straßenbahn-Garnitur zusammengestoßen. Ersten Informationen zufolge befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehr als 30 Personen in der Straßenbahn. Mehrere Menschen wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, heißt es von den Einsatzkräften.

Samariterbund, Rotes Kreuz, Polizei und Feuerwehr standen im Einsatz. Bild: www.fotokerschi.at

Die genaue Unfallursache war am Nachmittag Gegenstand von Ermittlungen. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Linz Linien reagierten umgehend auf den Vorfall und richteten einen Schienenersatzverkehr ein.

Luftaufnahmen zeigen die Unfallstelle Bild: www.fotokerschi.at

Weitere Informationen folgen in Kürze.