Große Nachfrage: Neuer Kindergarten für Pichling

Mit Blick auf die steigende Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen in Pichling hat die Stadt ihr dortiges Angebot weiter ausgebaut. Und zwar in Form eines Neubaus, der in der Traundorfer Straße/Schwaigaustraße zu finden ist.

Errichtet wurde die neue Kinderbetreuungseinrichtung durch ein Bauträgermodell mit der Giwog, die Stadt ist eingemietet. Sechs Kindergarten- und drei Krabbelstubengruppen sollen dort Platz finden. Eine Kindergarten- sowie eine Krabbelstuben-Integrationsgruppe sind bereits eingezogen, die restlichen sollen ab heuer folgen.

Entworfen wurde die neue Einrichtung vom Grazer Büro Hohensinn Architektur ZT. Das als V-förmiger Flügel konzipierte Gebäude verfügt neben einem abwechslungsreichen Außenspielbereich über eine zum Teil begrünte Spieldachterrasse. Angrenzend an den Kindergarten gibt es zudem ein Geschäftsflächengebäude (darin betreibt die Bäckerei Honeder einen Backshop und ein Café). Durch den gemeinsamen Vorplatz sehen die Planer hier Potenzial für eine öffentliche Begegnungszone.

Für die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) ist das neue Angebot ein Musterbeispiel für den Ausbau der Kinderbetreuung, abseits davon, dass die Stadt selbst als Bauträger auftritt.

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) streicht die Notwendigkeit dieser begleitenden Infrastruktur hervor, allein beim Projekt "Wohnen am See" würden rund 700 neue Wohnungen entstehen.