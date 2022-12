Große Nachfrage für den Linzer Silvesterlauf

"Mit so einem großen Zuspruch haben wir nicht gerechnet." Peter Weinzierl, Organisationsleiter des Vereins TriRun Linz, meint damit den Hypo Silvesterlauf in der Landeshauptstadt, der am 31. Dezember wieder ein kollektives Bewegungserlebnis bieten wird. Nach zwei Jahren, in denen Corona die sportlichen Ambitionen zum Jahreswechsel im Keim erstickt hat, werden mehr als 800 Läuferinnen und Läufer erwartet.

Die Wetteraussichten, die für den Silvestertag fast frühlingshafte Temperaturen versprechen, dürften auch zum Run auf den Linzer Silvesterlauf beigetragen haben, glaubt Weinzierl. Er sieht aber damit auch die Zugkraft des Silvesterlaufes bestätigt, der heuer seine 20. Auflage erleben wird.

Startnummern ab heute

Bevor es sportlich am 31. Dezember, um 15 Uhr, vom Hauptplatz aus losgeht, um eine oder zwei Runden durch die Innenstadt und damit maximal sechs Kilometer zu laufen (die Kinderläufe starten bereits um 14 Uhr), beginnt bereits heute die Startnummernausgabe. Im Laufshop "Runners" in der Hauptstraße in Urfahr können sich die Aktiven bequem am 29. und 30. Dezember zu den Shop-Zeiten (10-13 Uhr, 15-18.30 Uhr) die Starterunterlagen abholen.

Am Silvestertag ist das Rennbüro von 12 bis 14 Uhr in der Kunst-Uni im rechten Brückenkopfgebäude geöffnet, Nachmeldungen sind noch möglich. Alle Infos zum Traditionslauf: www.silvesterlauf-linz.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.