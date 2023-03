Große Demo führt in Linz zu Verkehrsbehinderungen

Um 12.05 Uhr ist der symbolische Start des Klimastreiks am Hauptbahnhof geplant. Dann marschieren die Demonstranten über die Goethestraße und Dinghoferstraße bis zu Promenade. Die Schlusskundgebung findet nach dem Demozug beim Landhausplatz statt. Da einige Schulen den Streik zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt haben, werden viele Teilnehmer erwartet.

Wer morgen Nachmittag in der Innenstadt mit dem Auto unterwegs ist, braucht Geduld. Auch die Linz AG Linien weisen darauf hin, dass es ab etwa 13 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt kommt. Es sei mit Anhaltungen und kurzfristigen Umleitungen sowie Verspätungen im Busliniennetz zu rechnen. "Die Straßenbahnen sind nicht betroffen und fahren im Normalbetrieb", so die Linz AG Linien.

