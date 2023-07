Größte Volksschule Oberösterreichs wurde um 10,4 Millionen Euro generalsaniert

Die neue Volkschule in Enns

1858 wurde die Volksschule Enns errichtet, nun erstrahlt die größte Volksschule Oberösterreichs in neuem Glanz. Der Startschuss für die im Herbst 2022 abgeschlossene Generalsanierung fiel im Jahr 2013 und wurde - bei laufendem Schulbetrieb- in mehreren Etappen durchgeführt.

In den Umbau wurden in Summe rund 10,4 Millionen Euro, den Löwenanteil davon trug die Stadtgemeinde selbst (rund 5,4 Millionen Euro). 21 Klassen sowie zwei Deutschförderklassen mit insgesamt 506 Schülern werden von 48 Pädagogen in der neuen Schule unterrichtet. Die Planungen gehen auf Architekt Herwig Gruber zurück.

Moderne Klassenzimmer, neue Lern- und Bewegungsmöglichkeiten: Die Freude ist bei Schülern und Lehrern groß. Bild: Huemer

Vergangene Woche wurde offiziell Eröffnung gefeiert. „Nach dem Abschluss aller Arbeiten erfüllt unsere Volksschule die höchsten Ansprüche einer modernen Pädagogik und bietet ein perfektes Umfeld für unsere Schüler und Lehrkräfte", war die Freude nicht nur beim Ennser Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP) groß.

Historisches Erscheinungsbild, moderne Pädagogik

"Wir investieren dort, wo sich die Zukunft des Landes entscheidet - bei unseren Jüngsten", zeigte sich auch Bildungsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) begeistert. "Mit der Modernisierung der Volksschule Enns setzen wir einen weiteren Baustein in unserem Bestreben, Oberösterreich zum Kinderland Nr. 1 zu machen."

"Dank einer umsichtigen Planung ist es gelungen, das historische Erscheinungsbild zu wahren und gleichzeitig ein modernes und inspirierendes Lern- und Lehrumfeld zu schaffen. Damit steht die Volksschule sinnbildlich für die Stadt Enns, die als älteste Stadt Österreichs ihr historisches Erbe pflegt, ohne dabei zu vergessen in die Zukunft zu investieren und sich stetig weiter zu entwickeln", sagte Gemeinde-Landesrat Michael Lindner (SP).

Stolz auf das gelungene Projekt sind auch Schulleiterin Regina Oberreiter und ihr Team. "Die Hauptaufgabe aller engagierten Pädagogen gilt dem Bildungsauftrag, unsere Schüler bestmöglich zu fördern und zu fordern. Der erfolgreiche Umbau ermöglicht die Umsetzung dieser herausfordernden und schönen Aufgabe am Standort Enns auf höchstem Niveau", sagte die Direktorin.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper