Grillzone in St. Margarethen droht jetzt das Aus

Lärm, starke Geruchs- und Rauchbelästigung, Verkehrschaos, Regeln, die nicht eingehalten werden: Die Beschwerden über die Grillzonen, allen voran über jene in St. Margarethen, reißen auch in dieser Grillsaison nicht ab.

Die ÖVP hat nun genug, sie stellt im morgigen Gemeinderat einen Antrag zur Verhängung eines Grillverbotes in St. Margarethen. "Grillzonen im Naherholungs- und dicht verbauten Gebiet sind ungeeignet", sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP).

Der Antrag könnte eine Mehrheit bekommen: Während sich SPÖ und Grüne gegen ein Grillverbot aussprechen, befürwortet es die FPÖ. Das Zünglein an der Waage sind die Stimmen der Neos-Abgeordneten. "In St. Margarethen werden durch das Grillen Konflikte provoziert. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass wir einem generellen Verbot zustimmen werden", so Lorenz Potocnik, Fraktionschef der Neos.

Verbot "zu einfach"

Den Freiheitlichen geht der VP-Antrag nicht weit genug. "Wir werden einen Zusatzantrag einbringen, damit auch die Grillzonen in Pichling und am Weikerlsee abgeschafft werden", sagt Sicherheitsreferent Michael Raml (FP). In den vergangenen Wochen waren der Ordnungsdienst und die Group 4 in St. Margarethen verstärkt vor Ort. Der Andrang sei, vermutlich wegen der Hitze, nicht so groß gewesen, so Raml. "Aber der Ordnungsdienst kann nicht jedes Wochenende dort sein." Einzig die Zone in der Lunzerstraße soll, wenn möglich in erweiterter Form, erhalten bleiben: "Dort gibt es keine Anrainer, die gestört werden könnten." Positiv reagiert Baier auf den Vorstoß: "Ich kann mir vorstellen, dass wir zustimmen."

Peter Binder, Sprecher der Liegenschaftsreferentin Regina Fechter (SPÖ), hält davon wenig: "Wir werden die Kontrollen aufrechterhalten, falls sich die Situation verschlechtert, muss man sich etwas überlegen." Aber das Grillen zu verbieten, sei "zu einfach". Für Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen, kommt der Antrag für ein Grillverbot zu früh: "Wir können uns eine Regelung wie in Wien für Linz gut vorstellen."

Nächste Woche wird sich Fechter mit Vertretern anderer Parteien in Wien über deren Grillmodell informieren. Raml ist für eine Lösung mit fixen Grillplätzen und Anmeldesystem in Linz offen, sofern dafür ein geeigneter Standort gefunden wird. "Das Modell wirkt auf den ersten Blick verlockend, aber es gilt die Details zu klären", so Binder. Allen voran die Frage: "Wie sieht die Organisation aus und wie werden Verstöße sanktioniert?" (jp)

