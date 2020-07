Heute und am Mittwoch ab 16 Uhr ist es wieder soweit: Am Steinackerweg treffen sich die Mitgliedder des "Grillclubs Seimayr" im schattigen Gastgarten des gleichnamigen Gasthauses in Linz. Schon bei der Anfahrt steigt einem der unverwechselbare Geruch von gegrilltem Fleisch in die Nase. Gastwirt Siegfried Seimayr hat den Gastgarten für den neu gegründeten Grillclub unter dem Motto "Gemeinsam Gesund Genussvoll Grillen" geöffnet. Das Besondere: Das eigene Grillgut darf zum