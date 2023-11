Grazer Architekt verstärkt Linzer Gestaltungsbeirat

Am Montag kommt der Gestaltungsbeirat zusammen um unter anderem über die Aufstockung des Kleider Bauer-Hauses auf der Landstraße zu beraten. Wie schon beim letzten Mal wird er auch diesmal nicht komplett besetzt sein. Das ändert sich erst im neuen Jahr. Wie heute bekanntgegeben wurde, übernimmt der Grazer Architekt Hans Gangoly den vakanten Sitz. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) erwartet sich von seiner Expertise eine "wertvolle Bereicherung für die zukünftigen Diskussionen".

Büro mit 20 Mitarbeitern

Gangoly gründete 1994 sein Architekturbüro in Graz, das er seit 2007 gemeinsam mit Irene Kristiner als Gangoly & Kristiner Architekten betreibt. Danach sind Dominik Troppan und Alexander Freydl als Partner hinzugekommen. Das Unternehmen beschäftigt rund zwanzig Mitarbeiter und hat auch einen Standort in Wien. Gangoly ist zudem seit 2007 Professor am Institut für Gebäudelehre an der Architekturfakultät der TU Graz.

