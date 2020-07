"In Graz müsste man sein", könnten Radfahrer in Abwandlung eines Linz-Spruchs des Kabarettisten und Schauspielers Helmut Qualtinger (1928-1986) feststellen. Denn schon jetzt legen die Grazer laut Angaben der Stadtverwaltung 20 Prozent ihrer Wege in der Stadt mit dem Rad zurück. In Linz beträgt der Radfahreranteil laut Klimastrategie des Bundes aus dem Jahr 2018 sieben Prozent.