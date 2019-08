Gratisparken für E-Autos in Linz endet am 1. September: "Nicht mehr nötig"

Mit 1. September ist das Pilotprojekt "Gratisparken für E-Autos" in Linz Geschichte. Nach zweijähriger Pilotphase hat sich der Gemeinderat, wie berichtet, mehrheitlich dafür entschieden, das Projekt nicht zu verlängern. Das heißt: Wer künftig sein Elektroauto in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in der Stadt abstellen will, muss dafür wieder – wie jeder andere – zahlen.

Der beim Start der Projektphase im Sommer 2017 erwartete Anschub zum Kauf zusätzlicher Elektroautos wurde erreicht. 17 parkende E-Autos zählte man vor zwei Jahren pro Tag, im Mai dieses Jahres waren es 130. Die " Steigerung bei den Elektroautos" mache es nicht mehr zwingend notwendig, Anreize zu schaffen, die die Elektromobilität in Linz erhöhen, argumentiert der für Abgaben und Steuern zuständige Stadtrat Michael Raml (FP). Dazu kommt, dass der Bund die Käufer von E-Autos unterstützt. Eine Fortführung der Gratisparkaktion wäre eine Mehrfachförderung. Eine Einschätzung, die Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) überhaupt nicht teilt. Die Behauptung, es gebe einen massiven Anstieg bei Elektroautos, stimme nicht. Vielmehr sei Linz bei den neu zugelassenen E-Autos unterdurchschnittlich klassiert, der Anteil betrage gerade einmal 0,5 Prozent. Für Baier ist es daher ein Rückschritt, die Parkgebührenbefreiung für Elektroautos nun wieder aufzuheben.

Bekannt ist OÖN-Lesern auch seit Ende Juni, dass der Stadt "im geringsten Fall" 26.000 Euro an Einnahmen entgangen sind. Dies wäre die Summe, die in die Stadtkasse gekommen wäre, wenn Elektroautos für je eine halbe Stunde in einer Gebührenparkzone gegen Bezahlung abgestellt worden wären. "In Wahrheit ist der Einnahmenentfall wesentlich höher", so Raml.

Linz ist bei der E-Mobilität ein Nachzügler. Von Jänner bis Juli waren in ganz Oberösterreich 2,9 Prozent der neu zugelassenen Personenkraftwagen E-Autos. In Linz beträgt diese Quote für das heurige erste Halbjahr 2,4 Prozent. 118 der von Jänner bis Juni in Linz neu zugelassenen Pkw waren Elektrofahrzeuge.

