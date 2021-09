Gratis-Monate können bei Umstieg teuer kommen

Denn ab 1. Oktober beginnt in Oberösterreich der Vorverkauf für das neue Klimaticket, das dann ab 26. Oktober gilt. Wobei die Jahreskarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Oberösterreich 695 Euro kostet, wer auf die Kernzonen in den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr verzichtet, zahlt 365 Euro.

285 Euro für Jahreskarte

Wer eine Jahreskarte des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes (OÖVV) hat und durch den Umstieg zu viel bezahlt, bekommt Geld aliquot zurück. Gleiches gilt für die Jahrestickets der Linz Linien. Allerdings steckt hier der Teufel im Detail: Denn die Jahreskarte der Linz Linien ist zwar monatlich kündbar, allerdings sind im Tarif auch immer zwei Gratis-Monate inkludiert. Es gilt die Devise: zehn Monate zahlen und zwölf Monate fahren.

Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass jeder, der auf das Klimaticket umsteigen will, auf jeden Fall um die Gebühren für zwei Monate umfällt. Zur Verdeutlichung ein konkretes Beispiel: Ein Jahresticket gilt noch bis Ende Jänner, man kündigt aber mit 31. Oktober, dann bekommt man nur den Tarif für November zurück, Dezember und Jänner gelten als Gratis-Monate.

"Insgesamt gab es bisher bei uns nur vereinzelt Nachfragen, wie der Umstieg läuft", weiß Susanne Gillhofer von der Linz AG. Was wohl auch daran liegt, dass für Linzer, die nur in der Stadt unterwegs sind, das Jahresticket der Linz Linien günstiger ist. Denn das sogenannte Umweltticket kostet für Linzer (mit Hauptwohnsitz in der Stadt) 285 Euro statt regulär 494 Euro. Zum Vergleich: Das neue Klimaticket kostet mit Kernzone Linz 621 Euro.