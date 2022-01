Man kennt das ja zur Genüge: Der Prophet im eigenen Land wird selten bis nie gehört bzw. gesehen. International eilt dem Mural Harbor ein exzellenter Ruf voraus. Immer wieder taucht die seit zehn Jahren bestehende Graffiti-Galerie im Linzer Hafen in Medienberichten auf, wenn es darum geht, was man in der Landeshauptstadt wirklich gesehen haben muss. Zuletzt berichtete die renommierte "FAZ" über die Linzer Initiative.