Grabmal aus Wilhering wurde digitalisiert

Das aus der Stiftskirche Wilhering stammende Grabmal des Schaunbergers Wernhard IV. aus dem 13. Jahrhundert wurde nach seiner Restauration vom Ars Electronica Futurelab und der Firma Digilithic digitalisiert. Was dabei herausgekommen ist, kann diese Woche am Donnerstag, 28. Oktober, bei der Veranstaltungsreihe "Deep Space LIVE" im Ars Electronica Center eingehend unter die Lupe genommen werden – und das sogar in 3D.

Für den fachkundigen Kommentar zum Grabmal des Schaunbergers werden ab 19 Uhr der Wilheringer Abt Reinhold Dessl, Kunsthistoriker Lothar Schultes und Stefan Mittlböck-Jungwirth-Fohringer vom Ars Electronica Futurelab sorgen.