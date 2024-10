Goldwörth bekommt einen freiheitlichen Bürgermeister

Thomas Prihoda wird neuer Bürgermeister von Goldwörth im Bezirk Urfahr-Umgebung. Der freiheitliche Kandidat setzte sich in der heutigen Stichwahl mit 55,3 Prozent klar gegen VP-Kandidat Bernhard Hofer durch, der auf 44,7 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 81,79 Prozent. 287 Wahlberechtigte haben sich für Prihoda, 232 für Hofer entschieden.

Prihoda auch im ersten Wahlgang vorne

Schon der erste Durchgang am 6. Oktober endete mit einem klaren Erfolg von Prihoda, der auf 226 Stimmen und damit auf 42,8 Prozent kam. Rund zehn Prozent dahinter, mit 32.01 Prozent oder 169 Stimmen, folgte Bernhard Hofer von der Volkspartei. Nicht in die Stichwahl schaffte es der Kandidat der SPÖ, Franz Braterschofsky, der auf 25,19 Prozent kam.

VP-Kandidat Hofer bietet Zusammenarbeit an

Enttäuscht reagiert der unterlegene Kandidat der ÖVP, Bernhard Hofer, auf das Ergebnis. Die Gründe sieht er hauptsächlich im negativen Bundestrend und dem generellen Wunsch der Menschen nach Veränderung. Das spiele auch in die Gemeindepolitik hinein. Nun gelte es aber, die Ärmel hochzukrempeln und nach vorne zu schauen. "Wir haben die Mehrheit im Gemeinderat und müssen trotzdem zusammenarbeiten und die Kräfte bündeln", sagt Hofer im OÖN-Gespräch. Die wichtigsten Themen seien die Frage der Trinkwasserversorgung und der Hochwasserschutz, sagt Hofer, der Fraktionsobmann bleiben möchte.

Im Gemeinderat hat die ÖVP mit acht Mandaten eine absolute Mehrheit, dahinter kommt die SPÖ mit drei und die FPÖ mit zwei Mandaten.

Nachwirkungen des Hochwassers 2013

Die Wahl war notwendig geworden, weil der amtierende Bürgermeister Johann Müllner (VP) im Juni diesen Jahres überraschend zurücktrat, weil gegen ihn eine Amtsbeschwerde eingebracht wurde. Hintergrund ist die Hochwasserkatastrophe von 2013, die Goldwörth und besonders die Ortschaft Hagenau schlimm erwischt hat. Das Wasser stand bis zu drei Meter hoch, vieles war zerstört. In der Folge wurden 200 Goldwörther abgesiedelt, einige wenige blieben. Die Grundstücke wurden nach und nach verkauft und vor allem während der Pandemie mit Gärten und Wohnwägen besiedelt. Müllner wird deshalb "mangelnde Aufsicht und Kontrolle bei der Entwicklung der Absiedelungsgründe in Hagenau" vorgeworfen.

Haimbuchner gratuliert Prihoda

Gratulationen an Wahlsieger Prihoda kamen bereits von Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner. "Der Wahlsieg von Thomas Prihoda zeigt, dass freiheitliche Politik der Bürgernähe und des offenen Dialogs bei den Menschen ankommt", sagt Haimbuchner in einer Aussendung. Prihoda werde Goldwörth mit Weitblick und Tatkraft in eine positive Zukunft führen.

