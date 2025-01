Goldmann insolvent: "Das ist eine saublöde Situation"

„Das ist am Mittwochabend um 18 Uhr alles über mich hereingebrochen.“ Adolf Goldmann klingt geknickt am Telefon. Er befand sich gerade in Wien, als ihn an besagtem Tag erst sein Steuerberater und dann der Masseveralter angerufen hat. Sein Unternehmen, die „Goldmann Beteiligungs GmbH“, ein Import- und Exportunternehmen, ist in die Insolvenz geschlittert. Davon betroffen ist auch seine „Promenaden Bar“, die er erst im Vorjahr eröffnet hat und die sich von den Besucherzahlen sehr gut entwickelt habe.

Promenaden Bar

Mehrere 100.000 Euro offen

„Das ist eine saublöde Situation“, sagt Goldmann. Mit der Beteiligungs GmbH beliefere er Supermarktketten. „Ich kaufe und verkaufe Backwaren und Rohwaren wie Öle“, sagt Goldmann. Eine größere Handelskette aus Deutschland habe ihm einen offenen Betrag von mehreren 100.000 Euro noch nicht bezahlt, die Folge dieser Rückstände sei nun, dass ihm die Liquidität fehle. Daher habe das Finanzamt das Insolvenzverfahren eröffnet.

"Promenaden Bar" läuft "einwandfrei"

Für Goldmann ist das besonders bitter, da die Promenaden Bar, wie er sagt, operativ einwandfrei läuft. „Sie soll auch weitergeführt werden.“ Nicht betroffen ist, sagt Goldmann, aber die Vinothek „Maria’s Vino und mehr“ seiner Frau am Hauptplatz.

Traditionsbäckerei Goldmann

Goldmann musster vor 15 Jahren bereites einmal Insolvenz anmelden. Damals mit dem Familienunternehmen „Goldi“, der Traditionsbäckerei Goldmann. Sieben Filialen hatte damals die niederösterreichische Großbäckerei Haubenberger „Haubis“ übernommen – zum Beispiel jene am Taubenmarkt.

Erst im Mai aufgesperrt

Die Promenaden Bar hatte erst im Mai des Vorjahres aufgemacht – das Lokal war frei geworden, nachdem im Jänner davor das „Exx“ zugesperrt hatte. Geführt wird das Lokal von den beiden Angestellten Andreas Atzelsberger, der im „Josef“ gelernt und dann fünf Jahre Küchenchef im „Schwarzen Schiff“ in Urfahr war, sowie von Sandro Resera – er war davor bei „Maria’s Vino und mehr" beschäftigt.

Mehr zum Thema Linz Linz Orthopädiespezialist kauft Linzer Sportfachgeschäft LINZ. Mit 1. März ist alles anders und bleibt doch für die Kunden wie gewohnt. Orthopädiespezialist kauft Linzer Sportfachgeschäft

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf