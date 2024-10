Gold-Hattrick für die Leondinger Judo-U16

"Mega stolz!" Martin Stump fasste am Sonntag auf der Heimfahrt von Kärnten nach Leonding seine Gemütslage mit zwei Worten zusammen. Diese großartigen Erfolge seien eine Bestätigung für die vielen Stunden und den Ehrgeiz, den seine jungen Sportlerinnen und Sportler jeden Tag zeigen.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Stolz ist Martin Stump, der mit seiner Frau Andrea das Trainerduo im Judo-Verein ASKÖ Fairdrive Leonding stellt, auf den Sieg bei der Österreichischen Meisterschaft im Mixed-Team-Bewerb in der Altersklasse U16. Und es war unglaublich knapp, wie Martin Stump zu den OÖN sagt: "Nach einem 5:3-Sieg gegen Klosterneuburg gab es gegen Wels ein 4:4, wobei wir den Stichkampf verloren. Weil aber Klosterneuburg aber gegen Wels gewann, hatten alle je einen Punkt. Am Ende entschied der direkte Vergleich." Damit sind die Judoka aus Leonding – die gemeinsam mit Reichraming kämpfen – zum dritten Mal in Folge Österreichische Meister im Mixed Team U16.

Und schon am Samstag gab es Grund zum Jubel für Stump, der heuer übrigens auch den Ehrenamtspreis der OÖN gewonnen hat: Sein Schützling Martin Miesenberger gewann in der Staatsmeisterschaft (–73 Kilo) die Bronze-Medaille und holte so erstmals einen Podestplatz in der allgemeinen Klasse bei Österreichischen Meisterschaften für Leonding.

Miesenberger

