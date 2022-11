"Gleichstellung ist der Schlüssel zur Gewaltfreiheit"

"Gewalt an Frauen ist das ganze Jahr über ein Thema", sagte Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) bei der gestrigen Pressekonferenz anlässlich der internationalen, am Freitag startenden Kampagne "16 Tage gegen Gewalt gegen Frauen".

Die Häufigkeit und die Intensität der Gewalttaten haben in den Corona-Jahren zugenommen, die Geschlechterstereotype hätten sich verfestigt, die Schieflage zwischen den Geschlechtern weiter verstärkt, sagte Schobesberger. Wie sie unterstrich auch Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum OÖ, dass die "Gleichstellung der Schlüssel zur Gewaltfreiheit" sei.

Mit der Teilnahme an der Kampagne will das städtische Frauenbüro gemeinsam mit Partnern für das Thema Frauengewalt sensibilisieren und aktiv ein Zeichen setzen.

Das Programm umfasse neben Online-Vorträgen, unter anderem einen Poetry-Slam, informierte die städtische Frauenbeauftragte Jutta Reisinger. Ebenso wurde im Vorfeld die Sprechblasenaktion mit Sprüchen wie "Nein heißt immer nein" beworben.

Die gestrige Programmpräsentation bot gleichzeitig eine Bühne für unterschiedliche Frauen- und Gewaltschutzorganisationen und deren Arbeit. Neben der Hilfe, Beratung und Unterstützung bei konkreten Gewaltfällen waren dabei Präventionsangebote ein zentrales Thema.

Margit Schönbauer vom autonomen Frauenzentrum sprach in diesem Kontext beispielsweise die Workshop-Arbeit mit jungen Mädchen an. Dort zeige sich, dass diese vielfach bereits Erfahrungen mit Belästigungen und dergleichen gemacht hätten. Die Erlebnisse würden altersgerecht diskutiert und auch unter dem Aspekt "Wie kann ich reagieren, wenn ich in so eine Situation komme?" beleuchtet.

Schuh hielt hier fest, dass die Frage "Wie können sich Frauen schützen?" der völlig falsche Ansatz sei. Mit Aussagen wie "Weil du das nicht gemacht hast, bist du selber schuld" würde die Verantwortung vom Mann als Täter auf die Frau als Opfer übertragen.

Gerade deshalb sei es so wichtig, da waren sich alle Teilnehmerinnen einig, in der Präventionsarbeit mit Männern und in der Täterarbeit anzusetzen. (jp) Mehr auf nachrichten.at/linz