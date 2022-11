"Gleichstellung ist der Schlüssel zur Gewaltfreiheit"

"Gewalt an Frauen ist das ganze Jahr über ein Thema": Mit diesen Worten begann Frauenstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) die heutige Pressekonferenz anlässlich der am Freitag startenden Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Einmal mehr rückte sie dabei das in den Fokus, was in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Thema war. Die Häufigkeit und die Intensität der Gewalttaten habe in den Corona-Jahren zugenommen, die Geschlechterstereotype hätten sich verfestigt. Wie Schobesberger sprach auch Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum OÖ davon, dass die "Gleichstellung der Schlüssel zur Gewaltfreiheit" sei. Diese Gleichstellungen brauche es in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Vielfältiges Programm

Mit der Teilnahme an der internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt" will das städtische Frauenbüro gemeinsam mit einigen Frauen- und Gewaltschutzorganisationen für das Thema Frauengewalt sensibilisieren und aktiv ein Zeichen setzen. Das erarbeitete Programm umfasst neben Online-Vorträgen auch einen Poetry Slam. Ebenso wurde im Vorfeld die Sprechblasenaktion mit Sprüchen wie "Nein heißt immer nein" beworben, auch mit dem Ziel öffentlich Bewusstsein zu schaffen, wie es von der städtischen Frauenbeauftragten Jutta Reisinger heißt. Die Aktion werde bereits österreichweit gerne kopiert und nachgeahmt.

Die heutige Pressekonferenz und Programmpräsentation bot gleichzeitig eine Bühne für unterschiedliche Frauen- und Gewaltschutzorganisationen und deren Arbeit. Neben der Hilfe, Beratung und Unterstützung bei konkreten Gewaltfällen, waren dabei Präventionsangeboten ein zentrales Thema.

Hohe Mieten als Herausforderung

"Wir freuen uns nicht, dass es uns braucht. Aber wir freuen uns, dass es uns gibt", sagte Margarethe Rackl vom Linzer Frauenhaus. Rund 170 Frauen und Kinder werden in der Schutzeinrichtung jährlich betreut.

Die Rahmenbedingungen für von Gewalt betroffenen Frauen, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, seien bereits schwierig, die Situation werde sich in den kommenden Monaten weiter verschärfen, sagte Rackl mit Blick auf die hohen Mieten und steigende Energiepreise. Sie strich die Bedeutung des Projektes "Stadtteile ohne Partnergewalt" hervor, dieses läuft seit kurzem auch im Franckviertel.

Ansatz dabei ist, das unmittelbare Umfeld, sprich die Nachbarschaft, zu sensibilisieren - und diese auch zu motivieren beim Verdacht von Gewaltfällen einzugreifen. Als Beispiel nannte Rackl hier den Fall eines Streites in der Nachbarwohnung, als mögliche Reaktion das Anläuten an besagter Haustüre und das unverfängliche fragen, ob man sich vielleicht Zucker ausborgen könnte.

Falsche Frage: "Wie können sich Frauen schützen?"

Margit Schönbauer vom autonomen Frauenzentrum sprach in diesem Kontext auch die Prävention-, sprich Workshop-Arbeit mit jungen Mädchen an. Dort zeige sich, dass diese vielfach bereits Erfahrungen mit Belästigungen und dergleichen gemacht hätten. Die Erlebnisse würden altersgerecht diskutiert und auch unter dem Aspekt "Wie kann ich reagieren, wenn ich in so eine Situation komme?" beleuchtet. Ein Tipp dabei: laut sein und andere auf die Vorkommnisse aufmerksam machen.

Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum hielt hier ganz entschieden fest, dass die Frage "Wie können sich Frauen schützen?" der völlig falsche Ansatz sei. Zu sagen, weil du das nicht gemacht hast, ist dir das passiert und du bist selber schuld, sei nicht akzeptabel. Die Verantwortung liege nicht bei der Frau als Opfer, sondern beim Mann als Täter.

"Ein Männerthema"

Gerade deshalb sei es so wichtig, da waren sich alle Teilnehmerinnen einig, gerade bei den Buben und Männern präventiv anzusetzen. Ein zentraler, wenn auch ausbaufähiger, Schritt sei, dass die Täter nach Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbotes seit September 2021 eine verpflichtende Beratung im Sinne der Gewaltprävention (im Ausmaß von sechs Stunden) absolvieren müssen.

Wichtige Kennzahlen

Im Gewaltschutzzentrum OÖ wurden von Jänner bis Oktober 2022 rund 2850 Personen beraten. Im Vergleich zum Vorjahr macht das ein Plus von 350 Klienten.

Das autonome Frauenzentrum hat 2021 insgesamt 5706 Beratungsgespräche durchgeführt, davon waren 2750 in einem Gewaltkontext angesiedelt.