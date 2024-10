Gleichenfeier des Quadrill mit 400 geladenen Gästen

Der Rohbau steht, der Gleichenbaum auch, und das ist traditionell der Zeitpunkt, um mit den am Bau Beschäftigten zu feiern. So macht das auch die Bodner-Gruppe mit ihrem Großprojekt "Quadrill" bei der Linzer Tabakfabrik. Das Unternehmen investiert 190 Millionen Euro in die vier Baukörper, einer davon ist bekanntlich 109 Meter hoch. Trotz der herausfordernden Zeiten in der Baubranche sei das Projekt sowohl im Budget- als auch im Zeitplan, freut sich Bauherr Thomas Bodner.

Gerald Höninger (Geschäftsführer DYWIDAG), Vizebürgermeister Dietmar Prammer (Stadt Linz), Markus Eidenberger (Geschäftsführer, Tabakfabrik Linz ), Denise Halak (Geschäftsführerin Tabakfabrik Linz,), Architekt Martin Zechner, Geschäftsführer Zechner & Zechner ZT GmbH und Thomas Bodner, geschäftsführender Gesellschafter der BODNER Gruppe. Bild: Bodner Gruppe

Auch der neue geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP) streut dem Projekt Rosen: "Etwa 1000 Arbeitsplätze und 180 Wohnungen machen das Areal zu einer boomenden Perle der Kreativität, in der Wohnen, Leben und Arbeiten Hand in Hand gehen." Verkehrsprobleme erwartet Prammer keine, das Areal sei öffentlich gut angeschlossen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fertigstellung Ende 2025

An der Gleichenfeier nahmen 400 geladene Gäste teil, neben Bodner und Prammer unter anderem auch die beiden Tabakfabrik-Geschäftsführer Denise Halak und Markus Eidenberger, Architekt Martin Zechner und Gerald Höninger, Geschäftsführer der zur Bodner-Gruppe gehörenden DYWIDAG. Künftige Mieter gibt es offenbar schon reichlich: So werden nach der Fertigstellung Ende 2025 neben dem Arcotel auch ein Supermarkt und die Sparkasse einziehen. In der Tabakfabrik freut man sich laut Eidenberger schon auf die neuen Nachbarn, die Teil der Community werden sollen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.