Glashaus am Linzer Grünmarkt in Konkurs

Vor einem Jahr war man noch optimistisch, mit einem Neustart das Image des „Sorgenkindes der Linzer Märkte“ loszuwerden. Jetzt ist klar: Es bleibt beim Wunsch. Die Bio Austria OÖ, der Verband der Bio-Bauern, wird in den nächsten Tag einen Insolvenzantrag für die Biomarkt-Halle stellen. „Es ist sehr schade, dass wir hier nicht weiterarbeiten können“, sagte Geschäftsführer Lukas Großbichler auf OÖN-Anfrage. Das ambitionierte Konzept habe aus mehreren Gründen nicht funktioniert.

Zu geringe Kundenfrequenz, Einschränkungen durch Corona vor allem, was Veranstaltungen betrifft, die allgemeine Teuerung sowie Personalprobleme hätten letztlich dazu geführt, dass es für das Glashaus keine Zukunft mehr gebe, weil es „kostendeckend nicht funktioniert“ habe. Die Markthalle wird in den kommenden Tagen geschlossen, sechs Mitarbeiter (in Teilzeit) sind betroffen.

Stadt Linz "überrascht"

Für die zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayrhofer (VP) kam die Information über die Pleite sehr überraschend, wie sie sagt. Man sei noch Anfang April mit Großbichler zusammengesessen, um über Schritte zur Attraktivierung der Markthalle nachzudenken. So sollten Veranstaltungen intensiviert werden, um mehr Kunden auf den Grünmarkt zu bringen. "Der Samstagmarkt funktioniert gut, am Freitag ist es leider ganz anders", sagte die Marktreferentin den OÖN.

Grundsätzlich wolle die Stadt am Konzept festhalten, müsse sich aber für das Glashaus nun einen Nachmieter suchen. Den wolle man relativ schnell finden. "Wir brauchen einen Ankermieter", sagt Lang-Mayerhofer, für die sich "Gastronomie auf der sehr attraktiven Fläche" gut eignen würde. Wie berichtet, wurden in die Neugestaltung 450.000 Euro investiert, 200.000 Euro davon von der Stadt Linz.

Das Areal habe Potenzial, man müsse aber alle drei Säulen bespielen, also Gastronomie, Veranstaltungen und Handel, glaubt auch Anita Moser, die für die Stadt vor Jahren schon einen Businessplan erstellt hat, wie man die Markthalle beleben und zu mehr Kundenfrequenz bringen kann.

Für die Unternehmerin und Gastronomieexpertin hat eine führende Hand gefehlt. "Das war der schwerste Fehler." Nach wie vor glaubt sie trotz der jetzt schwierigen Situation an den Standort der Markthalle. Man müsse das Areal aber als Treffpunkt für die Menschen verstehen, als eine Begegnungszone. Mit einem "geschickten Gastronomen", der das Hauptaugenmerk auf das Essen richte, regionalem Handel in Form eines kleinen Shops mit Direktvermarktern sowie Veranstaltungen wie "Strudelziehen mit Seminarbäuerinnen" könne das Konzept schon eine Zukunft haben.