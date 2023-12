Gläser kühlen in Sekundenschnelle

Die Idee ist vor allem für den Einsatz in der Gastronomie bestechend, aber das allein ist noch nicht ausreichend, um eine oberösterreichische Entwicklung dauerhaft erfolgreich zu machen.

Diese Erfahrung macht derzeit Michael Reussner, der mit seiner BTP Solutions GmbH in Traun "Freecer" entwickelt hat: ein Gerät, das in der Gastronomie neue Maßstäbe setzen könnte. Jetzt sucht er nach Investoren, um den "Freecer" in größerer Stückzahl produzieren zu können. Die ersten 100 Geräte sind bereits im Einsatz – von Großraming bis St. Moritz, von Wien bis Amsterdam, großteils in Lokalen und Hotels, aber 20 auch im Privatbereich.

In Sekundenschnelle Gläser kühlen, vereisen und desinfizieren zu können, ist vor allem in Bars und bei Events eine echte Arbeitserleichterung. Reussner, der selbst aus der Gastronomie kommt, hat dabei das Rad nicht neu erfunden. Aber er hat eine Idee, die in dieser Art erstmals 1961 zum Patent angemeldet worden ist, praktikabler gemacht, den heutigen Notwendigkeiten und technischen Möglichkeiten angepasst.

"Keine Verwässerung"

Vereinfacht gesagt ist das Prinzip so: CO2 tritt bei minus 84 Grad aus und kühlt so das Glas. "Ein Bierglas ist in einer Sekunde gekühlt und wird nicht verwässert", sagt Reussner. Zudem sei sein "Freecer" nicht so laut wie andere Produkte und das Kohlendioxid zische aufgrund der Konstruktion, die er zusammen mit Harratech in der Linzer Tabakfabrik entwickelt hat, nicht am Glas vorbei, sondern gehe auf die Innenseite. "Deshalb ist es so schnell."

Ein weiterer Vorteil: die Menge. "Mit einer 10-Kilo-Gasflasche können mit dem ,Freecer‘ bis zu 900 Gläser gekühlt werden", sagt der umtriebige Unternehmer. Das sei deutlich mehr, als vergleichbare Produkte leisten könnten. Übrigens: Das überschüssige CO2 wird zu Trockeneis, das zu Nuggets komprimiert werden kann. Die ersten 100 in Linz produzierten "Freecer" sind weg, jetzt gehe es darum, liefern zu können. "Dazu müssen wir großflächig produzieren", sagt Reussner, der seit fünf Jahren an der Idee arbeitet.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz