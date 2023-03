Gitarrenfestival hat in der Tribüne neue Bühne

Julia Malischnig spielt am 4. März in der Tribüne.

Mit Rudi Müllehner verbindet Marcus Doneus eine Freundschaft. Da trifft es sich gut, dass der eine leidenschaftlicher Gitarrist und Organisator einschlägiger Konzerte ist und der andere eine Location hat, die sich ideal dafür anbietet, hautnah zu erleben, wozu Gitarrenmusik fähig ist.

So feiert das von Doneus präsentierte Gitarrenfestival am 3. und 4. März seine Premiere in der Tribüne, dem Theater am Südbahnhofmarkt in Linz, in dem Müllehner zusammen mit Cornelia Metschitzer die Fäden zieht. "Ich war auf der Suche nach einer neuen Location, weil mir die Alte Welt zu klein und der Posthof zu groß war. Nun habe ich mit der Tribüne einen Ort gefunden, der genau die richtige Größe hat und zudem ein professionelles Umfeld bietet", sagt Doneus. "Ich habe großen Respekt davor, was die beiden dort aufgezogen haben."

Das Programm der vier Konzerte an den beiden Tagen zeugt von Vielfalt, ist international und lässt auch Lokalmatadoren Platz zur Entfaltung. Den Auftakt macht heute, 3. März, um 18.30 Uhr David Lindorfer, der für seinen Fingerstyle international vielfach ausgezeichnet ist und in seiner Musik weltmusikalische Einflüsse ebenso verpackt wie Jazz und Klassik. Im Vorprogramm zeigt Oliver Jungbauer aus der Meisterklasse von Michael Langer an der Bruckner-Uni sein Können. Um 20 Uhr präsentiert sich dann mit Aleksandr Misko ein Virtuose auf der Fingerstyle-Gitarre. Misko ist erstmals in Linz zu erleben.

Am 4. März macht um 18.30 Uhr die österreichische Gitarristin Julia Malischnig den Anfang, die zu einer gefühlvollen und sinnlichen Klangreise in ihre musikalische Welt einladen wird. Ab 20 Uhr heißt es dann Guitar4mation, wenn sich Martin Schwarz, Michal Nagy, Petr Saidl und Campbell Diamond im multinationalen Quartett keine Grenzen setzen. Im Vorprogramm sind mit Ann-Sophie Leibl, Mark Leighton, Zlatko Sljivic und Nikolai Schön Schüler der Gitarrenklassen von Diamond und Schwarz zu erleben. "Es ist mir ein Herzensanliegen, dass auch der Nachwuchs seinen Platz beim Festival bekommt", sagt Doneus. Infos und Karten: www.tribuene-linz.at

