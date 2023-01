Giesswein startet neu in der Linzerie

"Mittendrin im Erdgeschoß" der Linzerie wird ab 1. Februar der neue Giesswein-Shop die Marke des Tiroler Familienunternehmens in der Innenstadt deutlich sichtbarer für die Kunden machen. Das Geschäft in der Bethlehemstraße wird praktisch mit allem, was da ist, übersiedelt und in der Linzerie auf 160 Quadratmeter genug Platz für Kundenservice und die Präsentation von Schuhen, Schlapfen und Hauben vorfinden, sagt Peter Bangelmeier. Der Eiler-Geschäftsführer wird dafür auch den Giesswein