"Gibst du Handy" - 12-Jähriger in Linz niedergeschlagen

Der 12-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land wurde um 07.10 Uhr auf der Langgasse in Linz, auf dem Weg in die Schule von zwei bislang unbekannten Tätern mit den Worten "Gibst du Handy" aufgefordert ihnen das Handy zu übergeben. Da der Schüler dem nicht nachkam, wurde er von einem der Täter an den Schultern angerempelt und fiel zu Boden. Am Rücken liegend schlug ihm der Täter einmal mit der Faust ins Gesicht. Danach traten beide Täter mit den Füßen mehrmals auf den Oberkörper des 12-Jährigen ein.

Ein unbekannter Zeuge bemerkte den Vorfall und kam dem 12-Jährigen zu Hilfe, sodass die Täter vom Opfer abließen. Die Männer versuchten dem 12-Jährigen noch das Handy aus der Hosentasche zu ziehen, dies gelang ihnen aber nicht. Der Bursch erlitt durch den Überfall Verletzungen unbestimmten Grades und begab sich mit seiner Mutter in das Kinderkrankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ.