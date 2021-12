Getanzte Weltpremiere in Linz

Eine Woche vor Weihnachten ist es wie ein Geschenk, wieder vor Publikum tanzen zu können. So empfinden es jedenfalls die Verantwortlichen der Red Sapata Tanzfabrik, dass die Weltpremiere des Projektes „As Above, So Below“ von Jung In Lee Creation am 17. und 18. Dezember jeweils ab 19.30 Uhr nicht nur ein digitales Erlebnis bleiben muss.

Im Sonnenstein Loft im alten Kunstuni-Gebäude in der Reindlstraße in Urfahr wird die Co-Produktion eines österreichischen und eines südkoreanischen Teams vor Publikum (mit 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht) stattfinden können. Die Grundidee des Stückes ist der immerwährende Kreislauf des Lebens, der nicht geändert oder gestoppt werden kann. Ebenso wenig wie die einmaligen Bewegungen die durch die 20 elastischen Bänder im Raum entstehen. Ziel sei es, dass das Publikum die diversen Szenen und Elemente des Tanzwerkes genießen und die Geschichte selbst interpretieren könne. „Wir möchten dem Publikum so eine neue Perspektive des Tanzes zeigen und einen philosophischen Denkanstoß geben“, so Teammanagerin Hanna Furtmüller.

Es ist eine internationale Truppe, die das Tanzstück auf die Bühne bringen wird. Bevor Jung In Lee, die Gründerin von Lee Jung In Creation, nach Linz kam, hat sie bereits in Berlin und Sofia gelebt. Sie bereiste mit ihren Projekten einige Länder, wodurch ihre Vorliebe für Kreationen an neuen Orten entstand. Mit ihren breit gefächerte Erfahrungen als Tänzerin und Choreographin begann sie einen neuen Kunstaustausch zwischen Südkorea und dem Ausland.

Weil ihr Ehemann an der Linzer Anton-Bruckner-Privatuniversität studieren wollte, lernte sie hier das Team der RedSapata-Tanzfabrik kennen. 2016 zogen sie und ihr Ehemann nach Linz und sie erarbeitet seitdem die verschiedensten Tanzstücke in Linz und in Südkorea. Die Tänzerinnen wurden bei einer Audition in Linz sorgfältig ausgewählt. Viele von ihnen haben selbst ihren Lebensmittelpunkt in Linz.