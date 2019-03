Gesundes Essen: Deutsche Kette startet in Linz

LINZ. "dean&david" schnappen sich Gustostückerl am Linzer Hauptplatz

Start mit Salaten, Wraps und Currys ist "frühestens" im Juni. Bild: haas

"Fast Food" hören die jungen Macher der jungen Kette "dean&david" nicht gerne. Denn die trendigen Speisen des deutschen Unternehmens werden täglich frisch vor Ort hergestellt. Und doch sind die Salate, Wraps, Currys, Sandwiches und Smoothies in allen Standorten standardisiert nach denselben Rezepten zubereitet, wie in der Systemgastronomie üblich.

Nun greift "dean&david" nach den Linzer Kunden und hat sich einen attraktiven Standort gesichert. Dort, wo früher am Linzer Hauptplatz die Drogeriekette Bipa war, wird es ab Frühsommer gastronomisch hergehen. "Wir eröffnen im Juni oder Juli", sagt Christoph Hellwagner. Der 35-Jährige wird das Lokal mit David Baumgartner führen. Der

ist Gründer und Teil-Namensgeber der 2007 gestarteten Kette mit 120 Standorten weltweit.

Neuer Schanigarten

In Graz gibt es bereits zwei "dean&david". Denn Hellwagner ist Grazer. Die dortigen Filialen betreibt er mit seiner Frau Johanna, die aus dem Innviertel stammt.

Der Linzer Hauptplatz bekommt mit dem neuen Lokal, das mit Superfood, Vitaminen und viel Eiweiß auf Körperbewusste und Gesundheitsapostel zielt, auch einen neuen Schani-garten. Doch mit diesem Standort nicht genug. Hellwagner will in Linz schnell wachsen und sucht weitere Standorte.

"Wir bringen frischen Wind. Unser Essen macht mit viel Eiweiß satt und liegt nicht im Magen", sagt Hellwagner. Die Konkurrenz des Mitbewerbs Vapiano und L’Osteria sieht Hellwagner gelassen. "dean&david" entstand nach einer Idee des Gründers David Baumgartner, als er in der Enchilada-Kette von Hermann Weiffenbach in Deutschland arbeitete. 2007 eröffnete Baumgartner in München eine "Salat-Manufaktur". "dean&david" ist Teil des Systemgastronomiekonzerns von Weiffenbach, zu dem etwa auch Burgerheart und Besitos gehören.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema