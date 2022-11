Gesunde Gemeinde St. Florian präsentiert Jubiläumskochbuch

20 Jahre ist St. Florian bereits "Gesunde Gemeinde". Um das zu feiern, erscheint ein besonderes Jubiläums-Kochbuch mit Rezepten von der Florianer Bevölkerung. Darin finden sich Geheimnisse aus Omas Küche, persönliche Lieblingsrezepte, regionale Schmankerl, kulinarische Köstlichkeiten und ein Bürgermeister-Menü. Damit man weiß, von wem die Rezepte stammen, sind die Köchinnen und Köche bei jedem Rezept angeführt.

Regionale Schmankerl

"Sie werden regionale Schmankerln und kulinarische Köstlichkeiten abseits des Alltäglichen finden, die jeden noch so genussverwöhnten Gaumen verzaubern", sagt Iris Lehner, die Leiterin des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde St. Florian. Erstmals erhältlich ist das Jubiläumskochbuch bei der November-Vortragsreihe der Gesunden Gemeinde, am Montag 14. und 21. November um 19.30 Uhr im Pfarrsaal des Stiftes St. Florian. Ab 17. November kann man es am Gemeindeamt St. Florian, im Florianer Laden und bei Goldglocke Naturkosmetik beziehen. Das Kochbuch kostet 15 Euro.