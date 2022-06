Gesuchter Straftäter in Linz gefasst

Für einen wegen schwerer Körperverletzung gesuchten Straftäter klickten am Mittwoch in Linz die Handschellen: Beamten des Landeskriminalamtes nahmen den 53-jährigen Rumänen an seiner Arbeitsstätte fest. Er steht im Verdacht, einem Kontrahenten im Juli 2021 im deutschen Aalen durch Schläge mit einem Vierkantholz schwere Kopfverletzungen zugefügt zu haben.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz gebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.