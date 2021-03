Gesuchter Ex-Rocker verhaftet

Die Staatsanwaltschaft Linz hatte eine Festnahme angeordnet. Der junge Bosnier, der einer Rockergruppierung angehörte, soll die Mutter seines Kindes in der Nacht zum 20. Februar vergewaltigt haben. Auch Diebstahl wird ihm zur Last gelegt. Ermittlungen des Landeskriminalamts führten schließlich nach Wien, wo sich der 25-jährige Ex-Rocker verschanzt hatte. Am gestrigen Dienstag konnte der Gesuchte festgenommen werden. "Aufgrund des schnellen und überraschenden Zugriffs war keine Gegenwehr möglich", so die Polizei. Der Mann wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

