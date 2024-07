Gestohlenes Auto an Linzer Bim-Haltestelle geschrottet

Gegen 2 Uhr sollen die 17 und 24 Jahre alten slowakischen Staatsangehörigen aus den Bezirken Steyr-Land und Amstetten in eine Garage in Linz eingedrungen sein. Dort sollen sie, so der derzeitige Wissensstand, bei zwei Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und Handys daraus gestohlen haben.

Dann sollen sie das dort abgestellte Cabrio, der Schlüssel befand sich laut Polizeiangaben im Auto, gestohlen haben. Beim Ausparken sollen auch noch zwei Autos beschädigt worden sein.

Ominöser dritter Mann am Steuer

Bei der anschließenden Spritztour soll ein bislang noch nicht bekannter weiterer Mann hinter dem Steuer gesessen sein, heißt es. Im Bereich der Haltestelle Wildbergstraße verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug und rammte den Ticketautomaten an der Haltestelle Fahrtrichtung Universität. Auch die digitale Anzeige wurde niedergemäht.

Bild: Stockinger

Der 17- und der 24-Jährige wurden leicht verletzt und konnten festgenommen werden. Im schwerstbeschädigten Auto wurden auch die beiden gestohlenen Handys gefunden, der dritte Mann jedoch nicht.

Bim-Verkehr nicht beeinträchtigt

Am Vormittag präsentierte sich die Haltestelle noch im zerstörten Zustand. Tickets können vorläufig an der gegenüberliegenden Haltestelle oder online gekauft werden, heißt es seitens der Linz AG. Auch der Fahrplan kann mittels Handy in Echtzeit abgerufen werden. Die Schadenshöhe dürfte sich laut Linz AG im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Wie lange es dauert, bis die Haltestelle wieder mit allem ausgestattet ist, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Der Straßenbahnverkehr ist aber nicht beeinträchtigt.

Bild: Stockinger

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper