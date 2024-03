Gestohlene Spielzeugautos direkt dem Kind gegeben: Ladendiebe in Linz erwischt

Der Vorfall passierte am Dienstag um 18:45 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in Linz. Eine 29-jährige Rumänin entnahm ein verpacktes Spielzeugauto aus dem Regal, öffnete es und übergab es ihrem im Einkaufswagen sitzenden Sohn. Die Verpackung stellten sie danach wieder ins Regal zurück. Insgesamt drei Autos beschafften die Frau und ein 29-jähriger Rumäne auf diese Art und Weise ihrem Sohn. Danach ging das Pärchen zur Kasse um zu bezahlen - allerdings nur die andere gekaufte Ware und nicht die drei Autos.

Bei einer anschließenden Ansprache gaben sie die Diebstähle zu. Sie werden nun angezeigt.

