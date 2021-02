Gestaltungsbeirat segnet Pläne für ehemaliges Kapuzinerkloster ab

Auch bei der heutigen Vorlage lieferten die Pläne viel Diskussionsstoff, das kontrovers gesehene Projekt wird auch im Beirat sehr unterschiedlich gesehen. Von der Erstvorlage samt Hochhaus bis zum jetzigen vierten Entwurf, war der Weg (wie berichtet) ein langer: Die Erleichterung ist bei Architekt Andreas Kleboth samt Planungsteam nun groß.

Starke Veränderungen zum im November vorgelegten Vorschlag gab es, wie bereits im Vorfeld angekündigt, keine. Neu ist aber, dass im Innenhof zusätzliche Büroflächen gebaut und angrenzend an die Kirche ein zusätzlicher Raum als eine Art Puffer zur Klostermauer hin realisiert werden soll.

Wie hoch die Aufstockung auf dem Klostertrakt und der dahinter geplante Neubau nun werden soll, ist jetzt noch offen. Die Planer präsentierten unterschiedliche Varianten, klare Empfehlung gab es vom Beirat dazu - aufgrund unterschiedlicher Meinungen - keine. Denkbar ist eine zweistöckige Aufstockung mit einem sechsgeschossigen Neubau ebenso wie ein eingeschossiger Gebäudeaufsatz in Kombination mit einem siebenstöckigen Komplex dahinter. Offen ist auch noch, wie und allen voran in welcher Dimension der Durchbruch durch die äußerer Klostermauer erfolgen soll.

So uneinig sich die Experten des Gremiums heute in bestimmten Punkten waren (Stichwort Geschosszahl), so einhellig war der Tenor, dass es sich hier um ein Projekt mit „toller Architektur“ handelt. Anmerkungen gaben sie dem Team dennoch einige mit auf den Weg: Angefangen von der Fassadengestaltung, über die Führung des Wegenetzes bis hin zur Gestaltung des Raumes zwischen Kirche und Klostermauer. Vom Bundesdenkmalamt, das zuletzt heftige Kritik an den Plänen übte, gab es in der heutigen Sitzung übrigens keine Einwände mehr - die Bedenken konnten bereits im Vorfeld ausgeräumt werden, sagt Kleboth.

"Spannendes Projekt"

Erfreut über die heutige Entscheidung des Gestaltungsbeirates zeigt sich Neos-Gemeinderat Lorenz Potocnik. Er ist überzeugt davon, dass es sich bei dem Projekt um eines "der spannendsten und reizvollsten" Vorhaben handelt, die es in Linz in den vergangenen Jahren gegeben hat.