Gestaltungsbeirat sagt Nein zu Lutz - Nächste Station Planungskommission

LINZ. Gelungener Entwurf, sensibler Standort – Möbelhauskette: "Machen unsere Aufgaben".

Das ist das neue Möbelhaus von der Hafenstraße Richtung Donau gesehen. Bild: Architekten Kneidinger

Der Standort ist für ein derartiges Großprojekt ungeeignet, würde die Luft- und Verkehrsprobleme weiter verschärfen. Mit dieser Einschätzung schickte gestern der Linzer Gestaltungsbeirat das Vorhaben einer neuen Filiale des Möbelhändlers XXXLutz in der Hafenstraße in Linz nach Hause.

Das seit langem schon kontroversiell diskutierte Projekt ist damit aber nicht vom Tisch, wie die Linzer Grünen mutmaßten. Nach dem Nein der Experten ging Gemeinderat Klaus Grininger nämlich davon aus, "dass das Projekt an diesem Standort nun definitiv vom Tisch ist".

In der neu geschaffenen städtebaulichen Kommission wird der laut Vizebürgermeister Markus Hein (FP) "schöne Entwurf" nun weiter bearbeitet. Die Welser Möbelhauskette will sich von der Ablehnung der Experten im Gestaltungsbeirat nicht beirren lassen. "Wir machen unsere Aufgaben", sagte Lutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger im OÖN-Gespräch.

Grundsätzlich habe der Gestaltungsbeirat das von den Linzer Architekten Kneidinger entworfene Projekt hochwertig beurteilt und es für eine weitere Bearbeitung der neuen städtebaulichen Kommission zugewiesen.

Dort wird man sich nicht nur mit den Plänen für das Möbelhaus an sich beschäftigen, das im Fall des Neubaus an der Autobahnauf- und -abfahrt Hafenstraße von der Goethestraße abgesiedelt wird, wo die Raiffeisen Landesbank ein neues Bürogebäude nahe ihrer Zentrale errichten will. Es wird vor allem auch um die städtebauliche Entwicklung in der näheren Umgebung des Areals gehen.

Der Standort ist zwar sensibel, wie Vizebürgermeister Hein sagt. Aber er hält das Projekt an dieser Stelle durchaus für machbar. Man müsse das gesamte Vorhaben größer denken, sodass es mit der Umgebung zusammenpasse.

Noch vermisst Hein den von der Stadt geforderten deutlichen Mehrwert für die Bevölkerung. Eine Eislauffläche von 300 Quadratmetern sei auf einem Areal von insgesamt 30.000 Quadratmeter stark ausbaufähig. Da müsse der Bauwerber noch flexibler werden, so Hein. "Zudem war es unser Wunsch, dass die Stadt durch das Projekt näher an die Donau rückt. In der jetzigen Form wirkt es aber noch wie eine große Barriere", sagte der FP-Vizebürgermeister den OÖNachrichten.

"Sinnvollerer Platz"

Für Lutz ist der Standort ideal. Zumal das Möbelhaus an einen "sinnvolleren Platz" verlegt werde, der verkehrstechnisch besser an die Autobahn angebunden wäre, so Unternehmenssprecher Saliger. Zudem würde man mit den Kunden durch die späteren Öffnungszeiten (9.30 Uhr) nicht die morgendliche Stauphase treffen. Übrigens: Aus Sicht des Verkehrs und der Luft sind laut Saliger alle Gutachten bereits im abgeschlossenen Raumordnungsverfahren positiv ausgefallen.

pepinho7 (66) 30.04.2019 06:35 Uhr "Zudem würde man mit den Kunden durch die späteren Öffnungszeiten (9.30 Uhr) nicht die morgendliche Stauphase treffen."



Und wie schauts am Nachmittag bzw. Abend aus? Auf der Hafenstraße bzw. Donaulände stauts täglich auch ohne zusätzliche Lutz-Kunden.

