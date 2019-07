Gestaltungsbeirat sagt Ja zu JKU-College

Westlich des Turmes der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät werden in drei Gebäuden 99 Studenten einziehen. Die Plätze werden nur an Studenten der technisch-naturwissenschaftlichen Studienrichtungen vergeben, in Seminarräumen im Erdgeschoß werden sie von Professoren unterrichtet.

Die ersten Bewohner sollen bereits im Sommersemester 2021 einziehen. Das ursprünglich geplante Projekt, das nahe der JKU im überregionalen Grünzug lag, musste abgeändert werden: „Es wäre wegen der Lage nicht zu realisieren gewesen“, sagt Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Nun wird ein Bauträger für die Errichtung gesucht. Die Bundes-Immobiliengesellschaft wird als Eigentümerin des Grundstücks ein Baurecht vergeben.

Das JKU-College besteht aus drei durch verglaste Brücken verbundenen Baukörpern mit drei Obergeschoßen in Holzbauweise mit jeweils 33 Einzelzimmern. Die Seminarräume befinden sich in dem in massiver Bauweise konzipierten Erdgeschoß. Der Gestaltungsbeirat regte an, an der Nordseite mit Grünblick attraktivere Räume zu schaffen.