Gestaltungsbeirat bereitet Weg für sozialen Wohnbau

Baukunst in der Leonfeldner Straße

Die GWG entwickelt in der Leonfeldner Straße 54/Linke Brückenstraße einen geförderten Wohnbau nach dem Entwurf von Ortner & Ortner Baukunst. Besondere Merkmale dieses Projekts sind die Begrünung der Dachflächen sowie die Integration von Kinderspielflächen und Kunst. So wird die bekannte Skulptur „Drei Marktfrauen“ von Walter Ritter aus dem Jahr 1965 im Park vor dem Neubau positioniert. Die Gestaltung des Areals nimmt Bezug auf dieses Kunstwerk. Das Lebensmittelgeschäft bleibt und wird im Erdgeschoß des Neubaus untergebracht. Ein weiteres Projekt der GWG wird in der Kudlichstraße auf dem Froschberg von Karrer Oehlinger Architekten geplant. Der soziale Wohnbau wird eine moderne Unterflurmüllanlage beinhalten.

28 Wohneinheiten und eine Arztpraxis sind in der Wimhölzelstraße geplant. Bild: F2 ARCHITEKTEN ZT GMBH

In der Wimhölzelstraße im Franckviertel wird die WSG aktiv und errichtet einen Bau nach den Plänen von F2-Architekten und R2-Projektmanagement. Dabei handelt es sich um ein fünfgeschoßiges Gebäude mit insgesamt 28 Wohneinheiten und einer Arztpraxis. Das Flachdach wird begrünt, ebenso wie der Innenhof mit Spielplatz.

Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Erschwinglichkeit

Alle drei Projekte bekamen gestern im Gestaltungsbeirat grünes Licht, der die Qualität und den sozialen Mehrwert hervorhob. "Diese Kombination aus Nachhaltigkeit, Lebensqualität und Erschwinglichkeit macht die Projekte zu Musterbeispielen für sozialen Wohnbau im ganzen Stadtgebiet", sagt Planungsreferent Stadtrat Dietmar Prammer.

Lesen Sie auch: Vom Drogen-Hotspot zum Boutique-Hostel

Insgesamt gab es gestern vier Freigaben, drei Projekte müssen nachbessern, darunter auch das Hochhaus, das, wie berichtet, an der Ecke Dametz- und Mozartstraße entstehen soll.

Mehr zum Thema: Vorerst kein grünes Licht für 36-Meter-Hochhaus in der Mozartstraße

Überzeugen konnte hingegen ein Projekt der OÖ Versicherung. In der Kaplanhofstraße 3 soll ein Neubau nach den Plänen von Kleboth Dollnig Architekten entstehen. Nach veränderten Rahmenbedingungen am Standort wurde noch einmal ein neuer Entwurf entwickelt. Geplant sind Büros und in den darüber liegenden Geschoßen Mietwohnungen. Das Projekt sieht ein sogenanntes "Gartenhaus" vor – ein von Garten umgebenes Haus mit insgesamt fünf Geschoßen und umlaufenden Balkonen. Die Fassade soll begrünt werden, zusätzliche Photovoltaik wird noch überlegt. Geplant ist eine Fassade aus einem Holz-Beton-Verbund.

Das Gartenhaus in der Kaplanhofstraße soll Büros und Wohnungen beinhalten. Bild: Kleboth/Dollnig

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper