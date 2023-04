Geschichten der Armut in Linz

Was kostet uns ein Österreich ohne Kinderarmut? Diese Frage wurde knapp vor dem "Tag der Arbeitslosen" Mittwoch Abend nach einer Lesung mit Musik auf Einladung der Volkshilfe Linz in der Tabakfabrik Linz gestellt. Die Antwort: 4,5 Milliarden Euro. "Wenn man sich vorstellt, dass ein Eurofighter eine Milliarde Euro kostet, könnte das eigentlich nicht zu viel sein", sagte Maria Dietrich, Vorsitzende der Volkshilfe Linz.

Die Teuerung habe die Situation verschlimmert, bringe vor allem alleinerziehende Mütter (und auch Väter) in Bedrängnis und erhöhe die Zahl derer, die von Altersarmut betroffen sind. Die Sozialleistungen würden der aktuellen Situationen hinterher hinken, würden Angst bei den Betroffenen erzeugen, was für eine Gesellschaft nicht gut sein könne. "Die Gesellschaft braucht Hoffnung und nicht Angst", sagte Dietrich.

Armut erzeugt auch Scham bei den Betroffenen und da sich das gesellschaftliche Bild verschoben hat, muss man auch hinschauen, zuhören, unterstützen und den Menschen dabei helfen, ihren Alltag zu meistern.

Allein in Oberösterreich müssen rund 33.000 Kinder und Jugendliche in Armut leben. Deshalb diente der Abend auch der Bekämpfung von Kinderarmut.

Gespräche, Fakten und Lieder

Im Department of Disruptive Disciplines hatte Schauspielerin Martina Spitzer "Geschichten der Armut" von Marie Jahoda gelesen. Die österreichische Sozialforscherin und Sozialpsychologin hatte schon in den 1930er Jahren lebensgeschichtliche Interviews mit Frauen und Männern der "arbeitenden Klassen" geführt. Diese Gespräche sind Dokumente des Lebens in einer Zeit mit prekären Lebensverhältnissen, bei der auch immer die Frage nach einem "gelungenen" Leben und was man werden wollte, wenn man noch einmal von vorne beginnen könnte, behandelt wurde.

Spitzer las aus den Texten, Soziologe Meinrad Ziegler ergänzte mit Daten und Fakten aus dem Leben und Wirken von Maria Jahoda und Liedermacher Thomas Andreas Beck begleitete mit seinen Liedern, in denen das Leben, das Fühlen, das Spüren, das Erkennen und das Handeln im Blickpunkt stehen. Ein Abend, der in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken anregte.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz