Ihr Lachen ist ein gewinnendes, ihre Sprache verhehlt auch nach Jahrzehnten in Oberösterreich nicht, wo sie geboren wurde (in Hannover, Anm.), und ihr Singen macht sie in gewisser Weise einmalig. Ursula Strutzenberger swingt mit Paula Fischer und Mario Streif, was allein nicht ungewöhnlich wäre.Dass sie eine CD aufgenommen und auf der Bühne heuer im Sommer ihr Gesangsdebüt gegeben hat, wäre auch noch nicht außerordentlich.