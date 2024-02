Gerichtssaal statt Hörsaal: "Da muss man über sich hinauswachsen"

Wo lernt man besser für die Praxis als dort, wo die Praxis im späteren Berufsleben auch stattfindet? Dieses Prinzip macht sich der Moot Court zu Nutze, bei dem eine Gerichtsverhandlung simuliert wird. Angehenden Juristen wird somit die Chance geboten, den Hörsaal gegen den Gerichtssaal zu tauschen.

"Das sind Erfahrungen, die man sonst so nicht machen kann", sagte Magdalena Hartl-Bachinger nach der jüngsten Ausgabe. Sie war eine von zwölf Studentinnen und Studenten, die im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Linz beim Finale des Moot Court aus Zivilrecht für das Berufsleben lernte.

In Dreier-Teams (eingeteilt in Kläger und Beklagte) wurden die angehenden Juristen von Rechtsanwälten renommierter Linzer Kanzleien betreut und mussten sich mit einer Räumungsklage beziehungsweise mit einem Schadenersatzanspruch aufgrund mangelhafter Dachpaneele beschäftigen.

Die Teilnehmer waren dabei gefordert, Schriftsätze zu verfassen, leisteten Recherchearbeiten und konnten sich auch auf der "Bühne Gerichtssaal" präsentieren. Eine fachkundige Jury mit Senatspräsidentin Sabine Gosch-Plöckinger (Oberlandesgericht Linz), Univ.-Prof. Silvia Dullinger (JKU) und Rechtsanwalt Walter Müller mussten die Teams am Ende der Scheinverhandlung von ihrer Version der Geschehnisse überzeugen.

"Persönlich konnte ich vor allem die Vortragserfahrung mitnehmen, denn man muss vor vielen Menschen sprechen und über sich hinauswachsen", sagte Julia Buchegger. Sie erhielt den Titel der "Best Speakerin".

Organisiert wurde der Moot Court von ELSA Linz, einer Fakultätsgruppe der European Law Students Association, eines europaweiten Netzwerks aus Studierenden der Rechtswissenschaften und des Wirtschaftsrechts, sowie dem Institut für Zivilrecht an der JKU Linz. "Das Verbinden von Theorie und Praxis durch Veranstaltungen wie den Moot Court ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Ausbildung an der JKU", sagte die wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Zivilrecht, Univ.-Prof. Martina Schickmair. Praxisluft zu schnuppern, Kontakte zu knüpfen und den Hörsaal gegen den Gerichtssaal zu tauschen, seien wichtige Erfahrungen für die Zukunft.

Abgesehen von den Moot Courts werden von ELSA Linz auch andere Events und Veranstaltungen angeboten, bei denen neben dem fachlichen auch der soziale Aspekt gepflegt wird.

Autor Reinhold Gruber

