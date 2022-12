Gerda Forstner leitet neue Magistratsabteilung "Linz Kultur"

Aus zwei mach eins: Mit Beginn des neuen Jahres werden im Linzer Magistrat die beiden Abteilungen „Linz Kultur Projekte“ und „Linz Kultur Förderungen“ zur neuen Abteilung „Linz Kultur“ zusammengeführt. Diese wird dem Geschäftsbereich Kultur und Bildung unter Kulturdirektor Julius Stieber zugerechnet. Neben Veranstaltungen, Projekten, Kunst- und Kulturförderungen fällt auch das Atelierhaus Salzamt in die Zuständigkeit von "Linz Kultur".

Die Gesamtleitung der neuen Abteilung wird Gerda Forstner inne haben, ihr Team fasst insgesamt 13 Mitarbeiter. Das Terrain ist ihr vertraut: Forstner führte seit 2003 die Abteilung Linz Kultur Projekt, Peter Leisch, der mehr als 25 Jahre die Kulturförderabteilung der Stadt Linz geleitet hat, wird mit Ende 2022 in Pension gehen.

„Die neue Abteilung Linz Kultur gestaltet, entwickelt und fördert im Sinne des Linzer Kulturentwicklungsplanes das Kunst- und Kulturleben in der Landeshauptstadt. Ihre Aufgabe ist es, die kulturelle und künstlerische Vielfalt in der Stadt zu sichern, indem sie einerseits die Subventionen in allen künstlerischen Sparten und an freie Kulturinitiativen abwickelt und andererseits Konzepte und Diskurse zur städtischen Kulturentwicklung voranbringt", sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Für Magistratsdirektorin Ulrike Huemer wird mit der Zusammenführung der Bereiche in eine Abteilung "das Verschränken von Aufgaben, der Einsatz von Ressourcen sowie das Abstimmen von Maßnahmen für die Ausrichtung der städtischen Kulturstrategie weiter optimiert und intensiviert".

