Gerberei in Enns ist 100 Jahre alt geworden

Seit 100 Jahren stellt der Familienbetrieb hochwertige Lederprodukte her: für die Wirtschaftskammer war dies ein würdiger Anlass, um zum Jubiläum mit der Wirtschaftskammer-Medaille in Gold zu gratulieren, die von Jürgen Kapeller und Andrea Danda-Bäck (Wirtschaftskammer Linz Land) sowie dem Landesinnungsmeister Kuno Graßner überreicht wurde. "Auf diese Professionisten mit ihrem alten Handwerk sind wir besonders stolz", hieß es in der Laudatio.

Kunden auf der ganzen Welt

Im Familienunternehmen Edlauer werden heute vor allem Pergamente erzeugt, die für Trommelbespannungen, Lampenschirme und sogar Urkunden zur Anwendung kommen. So zählen die Wiener Paukenproduktionsgesellschaft und die Wiener Philharmoniker seit Jahrzehnten zu den Kunden. Doch etliche Bestellungen kommen aus dem Ausland herein, sogar aus Übersee. Zudem verkauft das Unternehmen Leder und Felle und fertigt Kleidungsstücke an.

Zwar ist der Familienbetrieb nun 100 Jahre alt, doch die historischen Wurzeln der Ennser Gerberei reichen bis ins 14. Jahrhundert zurück.