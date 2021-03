Geradliniger Rock aus Oberösterreich

Gemeinsam sind wir stark. In der Ballade „Brotherhood“ beschwören die sechs Musiker ihre Einigkeit und erinnern dabei an jene Momente, in denen sich echte Rocker von ihrer sanften, verletzlichen Seite zeigen. Das gehörte schon immer zum guten Ton einer echten Rockband.

Wer zufällig mit „Brotherhood“ in das neue Album „Truck Tales“ einsteigt, wird sich vielleicht im falschen Film wähnen. Zur Beruhigung: So viel akustisch-entspannte Lagerfeuer-Romantik findet man auf dem vierten Album der Oberösterreicher sonst wenig, sieht man vielleicht von den Anfangs- und Zwischentönen in „Pain In My Ass“ ab, wo sich die unverstärkte Gitarre aber schnell der elektrischen ergeben muss.

Sergeant Steel pflegen einen Sound, der der klassischen Ausdrucksform einer Rockband in den 1970er Jahren entspricht. Wer da schnell mit dem Retro-Etikett zur Stelle ist, dem kann man entgegen, dass alle Musik ihre Basis hat. Der Opener „Fight Fire With Fire“ würde auch Europe gut zu Gesicht stehen, das kraftvolle „Hunter“ mit seinen vielschichtigen Arrangement voll Rhythmuswechsel und funkigen Einschlägen wäre auch in jedem Whitesnake-Programm ein garantierter Stimmungsmacher. Und das finale „Nightmare“ ist ein Gute-Laune-Rock-Song der geradesten Art.

Inhaltlich ist „Truck Tales“ das, was der Titel verspricht. Eine Hommage an die Trucker, ihr Leben auf der Straße, die endlos langen Highways und die Einfachheit eines Lebens, die stets für reichlich Bodenhaftung sorgt. Dazu passt dann eben die Rockmusik der klassischen Prägung - und Sergeant Steel pflegen dabei internationales Format.

Dass das Album mit einem Jahr Verspätung nun das Licht der Öffentlichkeit erblickt, liegt - natürlich - an Corona. „Wie so ziemlich bei jeder Band auf diesem Planeten, hat auch uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Sänger Phil Vanderkill. Jetzt können er und seine fünf Bandkollegen nur hoffen, dass das Virus Pause macht und ihre Bühnen-Pause möglichst rasch beendet.

Sergeant Steel „Truck Tales“ (Boyz Tyme Records)

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at