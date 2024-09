Die letzten Proben für die Klangwolke

LINZ. Bis 1 Uhr in der Früh wird heute auf morgen geprobt, am Freitag findet dann um 20.30 Uhr die Generalprobe statt. Mehr als 120 Statisten sowie die Akteure der katalanischen Künstlergruppe "La Fura dels Baus" sind schon die ganze Woche auf der Donau und an deren Ufer im Einsatz. Am Samstag steigt dann – im wahrsten Sinne des Wortes – die 45. Linzer Klangwolke, die heuer Pioniere wie den gebürtigen Slowenen Nikola Tesla und den in Linz wirkenden Johannes Kepler ins Rampenlicht rückt.

Bis dieses erstrahlt, ist unermesslich viel Arbeit im Hintergrund zu erledigen und sind zahlreiche Gespräche mit Behörden, Statisten, Einsatzkräften zu führen. Immerhin verwandelt sich die Donaulände am Samstag zu einer der größten Freiluftbühnen Österreichs. Zwischen Lentos und Brucknerhaus stehen bereits mehrere Street-Food-Wagen, drei Toilettenwagen erfüllen ihre Zwecke – hinten bei den Brunnen. Zudem sind insgesamt rund 700 Menschen zu koordinieren.

All das managt ein kleines Team der LIVA – ein Teil davon ist Katrin Fink, die schon seit knapp zehn Jahren im Hintergrund das Grundrauschen der Klangwolke aufrechterhält. Für sie gilt: Nach der Klangwolke ist vor der Klangwolke. Sie rechnet damit, dass knapp 100.000 Menschen kommen werden – das Wetter dürfte jedenfalls die Voraussetzung dafür liefern. Am Samstag werden – wie jedes Jahr – bereits den ganzen Tag hunderte Familien dort picknicken und auf die Klangwolke warten.

Schiffsverkehr gesperrt

Warten ist ein gutes Stichwort, denn das muss auch der Schiffsverkehr. Heute und morgen wird die Donau je eine Viertelstunde vor bis nach der Klangwolke – also von 20.15 bis 21.45 Uhr – für sämtliche Schiffe gesperrt. „Die werden von der Schifffahrtspolizei aufgehalten – da staut es sich regelrecht“, sagt Katrin Fink. „Danach sieht man, wie viel Verkehr auch in der Nacht auf der Donau ist.“

Für die Statisten – „es ist nicht immer ganz leicht, die zu finden, immerhin brauchen sie viel Zeit“ – ist die Klangwolke auf alle Fälle ein Höhepunkt. „Und schon während der Proben bekommen sie von den ‚Zaungästen‘, die an der Donaulände sitzen, Applaus.“

Das wird auch am Freitag bei der Generalprobe so sein.

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales

