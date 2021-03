Gemütlich sitzen mitten in der Stadt

Ganz entspannt auf einem Bankerl das Treiben der Stadt zu beobachten ist ein Wunsch, der mit der Corona-Krise und den vielen Take-Away-Angeboten, nicht kleiner geworden ist - im Gegenteil. Darüber wie der öffentliche Raum in Linz attraktiver gestaltet werden kann, wurde schon lange vor der Pandemie diskutiert. Bereits 2017 hat sich der Linzer Gemeinderat auf Initiative der Grünen-Jugendsprecherin Sophie Hochedlinger für mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum ausgesprochen, Ergebnisse blieben bis jetzt aber aus.

Das soll sich nun mit dem heutigen Beschluss des Linzer Stadtsenates und eine Projektvergabe an die Linzer Kunstuniversität ändern: Diese soll ein Konzept erarbeiten mit dem die Innenstadt in eine Wohlfühlzone verwandelt werden soll. Erste Bausteine sind schon bekannt, sie reichen von mobilen Sitzmöbeln bis zu zusätzlichen Begrünungs- und Beschattungsmaßnahmen.

Allen voran bei den Grünen ist die Freude groß, dass mit dem jetzigen Antrag aus dem Wirtschaftsressort endlich Bewegung in die Sache kommen scheint. Umweltstadträtin Eva Schobesberger verspricht sich davon eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt, wie sie sagt. Ähnlich sieht das Hochedlinger, die überzeugt ist davon, dass die Menschen es genießen, „Zeit im öffentlichen Raum zu verbringen, ohne dabei ein Lokal mit ständigem Konsumzwang besuchen zu müssen.“ Der Blick nach Wien könnte bei der Umsetzung ein lohnender sein, dort gibt es mit den sogenannten „Enzis“ schon seit ein paar Jahren solche Wohlfühlzonen in der Stadt.