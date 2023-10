Gemüsesuppe und Leberkäse: Vor 50 Jahren startete in Linz "Essen auf Rädern"

Am 1. Oktober 1973 war es soweit: Erstmals wurden in der Landeshauptstadt 120 Bewohner mit Essen beliefert. Das Menü damals? Gemüsesuppe und gebackener Leberkäse. Der Preis war gestaffelt, der geringste Beitrag lag bei elf Schilling, der höchste Beitrag bei 30 Schilling pro Monat.

Heute nutzen rund 1100 Menschen das Service - wahlweise täglich oder an bestimmten Wochentagen. Pro Jahr liefern Samariterbund und Rotes Kreuz durchschnittlich 166.000 Portionen Essen aus. Eine Portion kostet derzeit 8,80 Euro. Koordiniert wird Essen auf Rädern von der Stadt Linz, für die Zusammenstellung der Speisen sowie die Logistik ist seit knapp 30 Jahren Dussmann Service zuständig.

"Mehr als nur eine Essenszustellung"

"'Essen auf Rädern' hat zum Ziel, dass sich ältere und in ihrer Mobilität beeinträchtigte Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden aufhalten können. Auch werden dadurch pflegende Angehörige entlastet", sagt Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Sie betont, dass das Angebot viel mehr als "nur eine Essenszustellung" sei: "Die Zusteller nehmen sich immer gerne Zeit für ein paar nette Worte und helfen mit, den Kontakt zur ‘Außenwelt‘ zu erhalten."

Damals wie heute richtet sich das Angebot an ältere und in ihrer Mobilität beeinträchtigte Menschen. Bild: Samariterbund

Gemüsesuppe und Leberkäse stehen auch heute noch auf der Speisekarte, die Vielfalt an Gerichten ist in den vergangenen 50 Jahren aber stark gewachsen. Der Schonkostanteil liegt derzeit bei rund 25 Prozent, jener von vegetarischer Kost bei 15 Prozent (Tendenz steigend).

Nördlich der Donau übernimmt der Samariterbund die Auslieferung, südlich davon das Rote Kreuz. Im Detail betreute das Rote Kreuz im Vorjahr 716 Klienten, der Arbeiter Samariterbund 418. Von den insgesamt 1134 Kunden bestellte etwa ein Drittel täglich. Der Großteil, mehr als die Hälfte, ist über 80 Jahre alt. Weitere Infos zum Service gibt es hier.

Die am häufigsten bestellten Gerichte

Wiener Schnitzel vom Schwein mit Petersilienkartoffeln und Zitronenspalten

Bernerwürstel mit Kartoffeln und Salat

Cordon Bleu vom Schwein mit Gemüsereis und Salat

Spaghetti Bolognese mit Parmesan

Gebratener Leberkäse mit Cremespinat und Bratkartoffeln

Kalbsrollbraten mit Risi Pisi und Karottengemüse

Käsespätzle mit Röstzwiebeln und Salat

Faschierte Laibchen mit Kartoffelpüree und Salat

Indisches Hühnercurry mit Kichererbsen-Gemüse und Basmatireis

Reisfleisch mit Gemüse und Salat

Gebackenes Dorschfilet mit Kartoffelsalat und Zitrone

Gebratene Hühnerkeule mit Risibisi im Saftl und Beilagensalat

Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster

Spinatpalatschinken mit Frischkäsesauce und Salzkartoffeln

Gemüseschnitzel mit Kräutersauce und Kartoffeln

