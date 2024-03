Gemeinschaftliche PV-Anlage für Fachmarktzentrum Ebelsberg

Die sechs Mieter des Fachmarktzentrums Ebelsberg in der Hartheimerstraße beziehen seit Spätherbst bis zu drei Viertel ihres Strombedarfs aus einer PV-Anlage auf dem Dach. Diese erzeugt rund 163.000 kWh Strom pro Jahr, was in etwa dem Jahresverbrauch von 65 durchschnittlichen Haushalten entspricht. Damit können etwa 36 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Die Gesamtfläche der PV-Anlage beträgt 781 m2. Bild: Linz AG/fotokerschi

Gemeinschaftliche Energieoptimierung

Realisiert wurde das Projekt vom Eigentümer des Zentrums, der Hypo OÖ und der Linz AG bzw. der Linz Energieservice GmbH (LES), dem Kompetenzzentrum für Energieoptimierung der Linz AG. Ebelsberg ist eines der ersten Fachmarktzentren in Österreich mit einer Gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage.

