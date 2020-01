Gemeinsamer Verband: Kirchschlag und Linz starten touristisch durch

„Es wächst zusammen, was zusammen gehört“, sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (VP), anlässlich der Präsentation der Pläne von Linz und Kirchschlag. Hintergrund der Neuaufstellung ist die im Vorjahr abgeschlossene Strukturreform in der oberösterreichischen Tourismuswirtschaft. Aus den bisherigen 104 Tourismusverbänden im Bundesland gingen 19 neue Verbände hervor, die durch eine höhere Nächtigungszahl, ein höheres Budget und gemeinsame Konzepte punkten sollen. In Zuge dessen wurden die Tourismusverbände von Kirchschlag und Ansfelden mit jenem vom Linz zusammengeschlossen. „Nach dem Salzkammergut ist das nun der zweitgrößte Verband in Oberösterreich“, sagt Achleitner.

Die Freude über die Fusionierung ist in Kirchschlag groß. „Wir wollten von Anfang an zu Linz dazu gehen, das ist eine Win-Win-Situation für alle“, sagt Gertraud Deim, Bürgermeisterin von Kirchschlag (VP). Ähnlich sieht das Andreas Pilsl, der bisherige Vorsitzende des Tourismusverband Kirchschlag, der vor allem eines hervorhebt: „Dass wir jetzt gemeinsam in einer Region vermarktet werden.“ Das Themenfeld, das Kirchschlag und Linz eint, sei breit und reicht von Adalbert Stifter, über Sportangebote wie Schifahren oder Wandern bis hin zu kulturellen Angeboten.

„Die Kirchschlager wollen, dass die Linzer Touristen hierher wandern kommen und die Gastronomie nutzen. Und umgekehrt wollen die Linzer, dass die Kirchschlager Gäste in die Stadt kommen und zum Beispiel die kulturellen Angebote nutzen“, sagt Tourismusdirektor Georg Steiner, der nun für die zwei neu integrierten Verbände zuständig ist. Potenzial sieht Steiner auch im Kongress-Bereich: „Der Kletterpark und die Bogensportanlage sind für gruppendynamische Aspekte interessant.“ Bereits jetzt gebe es Synergien in diesem Bereich. „Es gibt viele Unternehmer aus Linz, die mit ihren Geschäftspartnern nach Kirchschlag zum Schifahren kommen“, sagt Pilsl.

Ziel sei nun, gemeinsame Ziele und Maßnahmen zu entwickeln. „Damit können wir unseren Gästen neue übergreifende Angebote bieten, der Tourist schaut nicht auf Gemeindegrenzen“, sagt Manfred Grubauer, Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverband Linz. Deshalb gebe es auch die Überlegung, noch andere Städte, wie etwa Pasching, künftig stärker einzubinden.

Ähnlich wie mit Kirchschlag, soll auch mit Ansfelden ein Katalog erarbeitet werden: „Da hier die Entscheidung später gefallen ist, sind wir hier noch nicht so weit. Die Themenfelder sind dort auch ein bisschen anders gelagert“, sagt Grubauer.

Für die neue touristische Region Linz stehen 4 Millionen Euro an Budget zur Verfügung, zudem wurde eine eigene Mitarbeiterin eingestellt, die sich um die Integration der bisher eigenständigen Tourismusverbände Ansfelden und Kirchschlag kümmern wird.