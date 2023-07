"Gemeinsam gegen den Durst": Trinkflaschen gratis in Linzer Betrieben auffüllen

Unter dem Titel „Dei Durscht is‘ mir ned wurscht“ können Passanten ihre Trinkflaschen bei vorerst acht teilnehmenden Partnerbetrieben gratis mit Wasser auffüllen. Möglich wird das durch eine Initiative der Grünen Wirtschaft und der Grünen Linz.

Teil des Linzer Pilotprojektes sind der Bioladen „Mein Müli“ (Pfarrplatz 16), das Papierfachgeschäft „Papiertiger“ (Pfarrplatz 17), das Schuh- und Möbelgeschäft „Vega Nova“ (Pfarrplatz 1), die Modegeschäfte „XILING“ (Rainerstraße 15), „ECO“ (Rainerstraße 16) und „Kleider machen Leute“ (Herrenstraße 14) sowie das Farbengeschäft „Auro Naturfarben“ (Lessingstraße 9). Zudem können durstige Passanten auch im Büro der Grünen Linz in der Altstadt 22a ihre Wasserflaschen kostenlos auffüllen.

Beitrag zum Umwelt- und Hitzeschutz

„Gerade an heißen Tagen ist es besonders wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Die Initiative leistet einen wertvollen Beitrag zum Hitzeschutz und ist eine wichtige Ergänzung zu den 80 Trinkwasserbrunnen in der Stadt“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger. Bernhard Seeber, Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft OÖ, streicht hervor, dass die Kooperation einmal mehr zeige, "dass Unternehmer gerne einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Müllvermeidung leisten und unsere Zukunft aktiv mitgestalten wollen.“

Auf die Aktion aufmerksam machen alle Partnerbetriebe mit dem Pickerl „Dei Durscht is‘ mir ned wurscht“ - dieses ist entweder an der Tür oder im Schaufenster zu finden.

Weitere Teilnehmer gesucht

"Wir bedanken uns bei den teilnehmenden Betrieben und hoffen natürlich, dass sich schon bald noch weitere Partner bei dieser Aktion beteiligen werden“, sagen Klimastadträtin Eva Schobesberger und Bernhard Seeber, Regionalsprecher der Grünen Wirtschaft OÖ.

Interessierte Betriebe können sich jederzeit per Mail an linz@gruene.at bzw. per Mail an office-ooe@gruenewirtschaft.at melden. Einen Überblick über die teilnehmenden Betriebe gibt es hier.

