Gemeinsam für die Linzer Innenstadt

Es könnte ein großer Schritt in die richtige Richtung sein. City-Ring, Tourismusverband und Stadt Linz waren in der Vergangenheit gewichtige Spieler, die aber mehr nebeneinander als miteinander agiert haben, wenn es um Belebung und Attraktivierung der Innenstadt ging.

Gemeinsame Aktionen gab es kaum, lieber wurde von dem einen verächtlich abgetan, was der andere initiierte. Damit soll es nun vorbei sein.

"Es geht nur gemeinsam. Nur gemeinsam können wir erfolgreich sein", sagt der für Wirtschaft zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Und Bürgermeister Klaus Luger (SP) pflichtet ihm bei. Weil der durch die Corona-Krise geschwächte Linzer Handel schnell Hilfe und Unterstützung brauche, soll in der morgigen Stadtsenatssitzung der Beschluss gefällt werden, unter dem Dach der Linz-Holding ein professionelles Citymanagement zu installieren. Die Gesellschaft, in der neben dem Tourismusverband auch der City-Ring und die Stadt selbst Anteile halten werden, soll ein gemeinsames Vorgehen garantieren.

"Wir werden uns aktiv einbringen, um Linz als Handels-, Gastronomie- und Kulturstandort bestmöglich zu vermarkten", sagt Manfred Grubauer, der Obmann des Linzer Tourismusverbandes. Nachsatz: "Vorbehaltlich der Zustimmung unserer Gremien." Und auch City-Ring-Chef Matthias Wied-Baumgartner gelobt den Willen zur Zusammenarbeit.

Neue Betriebe in die Stadt holen

Doch was ist konkret geplant? Aufbauend auf der Studie der Firma CIMA über die Stärken und Schwächen der Innenstadt soll das neue City-Management aktiv daran arbeiten, "neue, attraktive Betriebe" in die Stadt zu holen, sagt Baier. Und ein Schwerpunkt ist natürlich auch, die Leerstände in der Landstraße und den Seitenstraßen (immerhin 58 Geschäfte) zu minimieren und neue Mieter zu finden. Auch auf den einen oder anderen Vermieter einzuwirken, nicht gar so hohe Miete zu verlangen, gehört zu den Aufgaben.

Gemeinsam wollen City-Ring, Stadt und Tourismusverband neue Veranstaltungsformate entwickeln, mit denen bestimmte Kundenschichten wie Familien oder junge Menschen in die Stadt gezogen werden sollen.

Aufgabe der Stadt wird es sein, die Innenstadt mit Bäumen, mehr Grünflächen und Sitzgelegenheiten attraktiv für längeres Verweilen zu gestalten. Und die Betriebe sollen bei ihren Digitalisierungsbemühungen (Webshops, Social-Media-Auftritt) vom neuen Citymanagement unterstützt werden.

Bevor dies alles angegangen werden kann, gilt es noch einen Gemeinderatsbeschluss zu fassen. In der nächsten Sitzung am 24. September soll das Vorhaben abgesegnet werden. (eda)

